美軍舊式空用炸彈現身新竹海邊 嚇壞民眾

2016-10-03 12:54 聯合報 記者林麒瑋╱即時報導



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有民眾在新竹南港里風景區海邊，發現未爆彈，還好沒釀成任何意外。記者林麒瑋╱翻攝 分享 facebook 海岸巡防署北部地區巡防局第二四岸巡大隊海山安檢所，1日傍晚接獲遊客報案，指稱在新竹市南港里守望哨至新竹縣寶山鄉鹽港溪沙灘處，發現一枚疑似未爆彈，第二四岸巡大隊獲報趕往現場，立即拉起封鎖線，聯繫國軍未爆彈小組，2日清晨由專家確認為爆彈引信已斷裂後，才化解這場危機，已將未爆彈運回桃園國軍三支部彈藥庫處理。

第二四岸巡大隊指出，當時獲報後，立即派遣海山安檢所所長施俊良，帶領同仁封鎖現場並聯繫國軍未爆彈處理小組進行處置，經國軍三支部未爆彈處理小組楊欣宜少校初步評估，為爆彈為美軍舊式空用炸彈，也因適逢漲潮時段且天色昏暗，考量人員安全，才確定隔日再行處置。

第二四岸巡大隊表示，2日清晨5時50分，國軍三支部彈藥庫副庫長黃國峯中校率2車8人抵達鹽港溪沙灘，確認未爆彈尾引信已斷裂，無立即危安顧慮後，已將未爆彈運回桃園龍潭國軍三支部彈藥庫處理。

第二四岸巡大隊呼籲，海巡單位除積極查緝海域及岸際不法活動、海洋保育及海難救助外，針對為民服務及維護社會治安的工作更是不遺餘力。民眾如於海上或岸際有任何需要海巡單位服務的地方，請撥打「118海巡服務專線」，本署將立即派員前往協助。