暖心女老闆雇身心障礙朋友 獲勞動部資金紓困

2016-10-03 12:44 聯合報 記者魯永明╱即時報導



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嘉義市再耕園「東來寶藝文餐廳」是身心障礙者庇護機構，餐廳老闆呂翠峰(左)感念她的人生獲貴人相助，也想盡力助人，雇5名身心障礙員工。圖／勞動部雲嘉南分署提供 分享 facebook 嘉義市再耕園「東來寶藝文餐廳」是身心障礙者庇護機構，老闆呂翠峰感念人生獲貴人相助，也想盡力助人，雇5名身心障礙員工，與學者產學合作研發生技飲品，打造餐廳招牌「不老雞湯」，研發遭遇資金短缺困難，轉而向勞動部申請「微型創業鳳凰」貸款，獲60萬元資金，解決燃眉之急。

東來寶藝文餐廳5名不同障別服務人員，年資5年到13年，呂翠峰說，輕度智障的小雯，剛到餐廳工作「連話都講不清楚，現在已能內外場兼顧、獨當一面」，她以自己人生經驗勉勵創業者「遇到挫折，不要背對它，時懷感恩，就會有勇氣往前走。」

「原來創業很花錢，多虧有鳳凰貸款！」54歲呂翠峰坦言自己很感性，只因在新聞看到1名年輕牧師過勞死，讓她思考能做甚麼，因經營餐飲業，因緣際會與嘉大食品科學系產學合作，研發「春泉不老系列」生技飲品，等到想要量產，發現採購原料、註冊商標、品牌行花費龐大，煩惱之際得知勞動部有「微型創業鳳凰貸款」，申請方式簡單，申請60萬周轉金。

勞動部雲嘉南分署今天公開呂翠峰申貸案說，歡迎有資金或添購生財工具的需求20至65歲婦女，或45至65歲民眾申請，可市話撥打0800-092-957或上微型創業鳳凰網站http://beboss.wda.gov.tw查詢。