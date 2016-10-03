用eye看世界 飯店募相機贈偏鄉小學

2016-10-03 12:37 中央社 新竹縣3日電



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位在新竹縣竹北市的飯店業者，即日起舉辦募集二手相機公益活動，將捐給尖石偏鄉小學童，讓他們也能有學習拍照的機會。

飯店業者指出，現代人幾乎人手一台相機或手機，但對於偏鄉的小朋友而言，只是想把身邊美麗景緻記錄下來談何容易，因此與「世界和平會」合作舉辦「用Eye看世界—募集二手相機．聖誕圓夢計畫」公益活動，捐給尖石鄉的「秀巒國小」。

業者表示，即日起至10月31日止邀請民眾踴躍捐出家裡未使用的舊相機，將資源再運用送給偏鄉學童有學習拍照的機會，以開發孩童的多元潛能，預計於11月14日起在學校內為學童開設10堂教學課程，並規劃明年於飯店大廳內展出孩童的攝影作品。

業者說，此次公益募集活動希望能募集到67台舊相機，送給秀巒國小每位學童，相機規格以500萬畫素以上的數位相機為主，相關配件及報名表格以郵件方式寄送，詳情可上飯店臉書粉絲專頁「Sheraton HsinchuHotel 新竹豐邑喜來登大飯店」查詢或直接下載報名表格（https://goo.gl/VIsQl3）。

業者表示，後續將邀請專業攝影師在秀巒國小舉辦為期3個月、共10堂課的攝影教學課程，帶領小朋友用相機的新視角來認識自己與家鄉，此次活動過程也將由攝影師紀錄下來，11月22日至明年1月13日期間於飯店大廳展出。