體恤員警 新竹縣長邱鏡淳：全面提高績效獎金

2016-10-03 12:22 聯合報 記者林麒瑋╱即時報導



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新竹縣政府警察局長溫枝發八月上任至今，縣內刑案均迅速偵破，員警展現高效率。新竹縣長邱鏡淳宣布全提高員警績效獎金作為鼓勵。

邱鏡淳上午到竹北警分局頒發破案獎金；竹北分局日前偵破28歲徐姓男子，吸毒後與妻子吵架，竟縱火燒車，再躲回家中持菜刀與警對峙，揚言開瓦斯尋短，僵持兩小時後，警消破門攻堅壓制送辦。