吉貝耍夜祭前夕 東河所祀壺返公廨「看熱鬧」

2016-10-03 12:20 聯合報 記者邵心杰╱即時報導



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一年一度的台南東山吉貝耍西拉雅族夜祭明天登場，由於形同部落族人過年，全國唯一在所內祀奉的祀壺的東河派出所，今天在「施加伴頭」（祭師）張明海的陪同下，由所長岩東華等人恭迎祀壼回到大公廨，陪同阿立母「看熱鬧」。

民國98年，前任所長陳進堯入境隨俗，在所內供奉祀壼，庇佑人員平安外，每年夜祭也依部落慣例 ，將祀壺送返大公廨，陪同祖靈阿立母一起「看熱鬧」，直至祭典結束後，恭迎祀壺回到所內供奉。