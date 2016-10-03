玉里行動郵車 今起也能辦監理站業務

2016-10-03 12:15 聯合報 記者陳麗婷╱即時報導



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為了服務較偏遠地區民眾，花蓮監理站結合玉里行動郵車，今天上午正式啟動，未來每個月會有2天的時間，監理站人員會隨著行動郵車跑遍玉里鎮以及秀姑巒溪的河東地區，幫民眾辦理汽車報廢、燃料費繳納、高齡駕駛申請諮詢等業務。