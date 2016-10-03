雲縣府：促協金與電力排汙標準加嚴無關

2016-10-03 12:34 中央社 雲林縣3日電



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雲林縣政府今天嚴正駁斥，「促協金」提撥與「電力空汙排放標準」加嚴，完全是兩回事，企業勿混淆視聽，以免破壞雙方溝通平台。

雲林縣政府上午召開記者會嚴正駁斥，媒體報導「六輕麥寮管理部認為新台幣1.5億元促協金剛入縣庫，縣府就發布電力設施空氣汙染物排放標準，作法令人髮指」；促協金與排放標準完全是兩回事。

雲林縣副縣長張皇珍嚴正指出，麥寮電廠於民國85年在雲林設置，88年商轉至今，依照「臺灣電力公司股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點」規定提撥促協金，本就於法有據。

張皇珍說，麥電公司同意提撥新台幣6億元分4年，提供縣府做為社會福利措施使用，第一年剛提撥1.5億元，另外，18.9億元及每年新增1億元，縣府數度正式函文麥電公司比照台電公司制度化及透明化。

至於空汙排放標準加嚴，早在去年7月提送環保署核定，在今年9月21日經環保署審議通過，雲林縣內固定汙染源不論既設或未來新設，只要是管制對象，必須符合新制2至3倍的加嚴排放標準。

張皇珍表示，雲林縣政府與台塑六輕企業建立溝通平台會議，至今舉辦5次，溝通平台會議與此事件也是一碼歸一碼，希望瞭解促協金與電力空汙排放標準的來龍去脈，切勿混淆視聽。