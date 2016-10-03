新北山藥上市 農民教你怎麼煮才Q

2016-10-03 12:03 聯合報 記者祁容玉╱即時報導



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進入新北市山藥產期，今年因生長期雨水少，品質高，平均每台斤160元，頂級品達250元到300元。瑞芳地區山藥產銷班長葉俊郎說，山藥削皮切塊冷凍，保存期有1個月，若要燉湯或烹煮，不用退冰直接下鍋，由於冰凍後山藥纖維被破壞，吃起來口感更Q，是農民才知道的山藥美味小秘訣。

新北市農業局表示，新北市瑞芳、雙溪、貢寮一帶種植約46公頃「基隆原生種山藥」，口感細膩、黏度高，不論煮湯或涼拌都美味，年產值約1.6億元，與綠竹筍、甘藷並列為新北市「健康三寶」。

今年農業局更與板橋地區「第一高樓」的Mega Tower合作，大樓內餐廳使用山藥等健康三寶，以及茭白筍、有機芽菜、萬里蟹、貢寮鮑等溪北在地食材，強調「從產地到餐桌」都在地化。