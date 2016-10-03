泛藍縣市旅遊含台中 林佳龍：歡迎陸客

2016-10-03 12:03 中央社 台中3日電



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對於近日陸客團推出的泛藍縣市旅遊行程中，台中市是唯一被列入的綠營縣市，台中市長林佳龍今天說，歡迎陸客旅遊團。記者陳秋雲／攝影 分享 facebook 對於近日陸客團推出的泛藍縣市旅遊行程中，台中市是唯一被列入的綠營縣市，台中市長林佳龍今天說，歡迎陸客旅遊團，會善盡地主之誼接待。

泛藍8縣市首長到對岸擴展交流後，陸客團近日針對泛藍縣市推出的旅遊行程中，台中市是被列入行程的唯一綠營縣市，林佳龍說，目前看到的規劃旅遊路線有包括台中市，且在台中市過夜及參觀逢甲夜市。

林佳龍指出，事實上很難區分縣市或者藍綠，基本上台中市歡迎陸客旅遊團，也會善盡地主之誼接待他們，其實旅遊是一件快樂的事情，大家快樂的出門遊山玩水，如果要變成有些縣市不能去，對於旅客來講也會影響玩興。

林佳龍認為，現實上也不可能分的很清楚，例如到了南投的日月潭，南投縣長是國民黨籍，但日月潭所在的魚池鄉長是民進黨籍，這要算藍或綠？會變成面子問題，要讓觀光旅遊成為人民自己來選擇，兩岸政府都做好，讓旅遊者快樂，真的是欣賞到好的風景及人情，這個才是政府應該做的角色。

林佳龍強調，雖然兩岸關係難免會有一些爭議，但這幾年的觀光旅遊帶來很多人民之間的認識及交流，有中國來台灣的旅客曾經回去撰文表達台灣最美麗的風景是人，就讓台灣的人情味好好招待所有陸客跟來自全世界的旅客。