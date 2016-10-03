貼心政策再一樁 竹市府鼓勵企業廣設托兒服務

2016-10-03 11:59 聯合報 記者蔡昕穎╱即時報導



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新竹市出生率冠居全台，去年出生率達千分之11.49，考量新竹市年輕勞動人力多數來自外地，嬰幼兒托育服務需求更加殷切，新竹市府與勞動部共同補助企業設置哺集乳室與托兒設施或措施，最高補助200萬元，鼓勵企業為員工謀福利。

新竹馬偕紀念醫院去年成立托嬰中心，讓醫護人員的孩子優先入學，成為馬偕員工福利的一環，如此一來，醫護安心工作、孩子快樂成長，醫院也降低員工因家庭照顧而離職的比例，達到3贏。

馬偕院長李宏昌說，四年前剛到新竹馬偕，當時婦女人力在生產後3個月的離職率達18%，設立托嬰中心後，現在的離職率下降至3%，還另增加388名員工，其中80%是婦女。

新竹市長林智堅指出，為協助勞工解決托兒問題，穩定勞動生產力，市府鼓勵企業雇主設置哺集乳室、托兒設施或提供適當的托兒措施，減輕員工育兒成本及托育支出，打造家庭與工作平衡的友善職場環境。

勞工處長黃錦源表示，新竹市是全台平均年紀最輕、勞動參與率全台第2高的縣市，相關補助計畫就是為了鼓勵企業、公司行號設置相關設施，補助對象針對：1.竹市轄區內雇主依法提供哺集乳室、托兒設施及措施；2.自行或聯合方式設置托兒服務機構並完成立案；3.員工子女受託於立案之托兒服務機構，由雇主提供員工托兒津貼者。都可向市府勞工處提出申請。