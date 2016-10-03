南市議會臨時會 召開政黨協商仍無共識

2016-10-03 11:46 聯合報 記者曹馥年╱即時報導



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台南市議會上周五為召開臨時會補選議長爆發流血衝突，國民黨團、民進黨團與無黨聯盟今天上午召開政黨協商，尋求共識，但雙方仍各執一詞，雖於上午10時45分達過半簽到門檻成會，國民黨團議員仍持抗議標語，與日前在政黨衝突中眼窩骨折開刀的議員洪玉鳳照片，占據主席台，高呼會議違法。

原訂於今天上午10時與無黨籍「友軍」簽到，召開臨時會的民進黨團，上午行動暫緩，與國民黨團、無黨聯盟進行協商，但未達共識。

國民黨團書記長蔡育輝表示，洪玉鳳是國民黨議長補選候選人選之一，上周五被民進黨議員打傷，此時投票剝奪她的投票權，是違法違憲。另外，照往例，議會進行選舉前，會有至少5天作業時間，通知議員選舉日期，並請法官與內政部監票，民進黨團今天強行開會投票，是把議員的權利抹煞，更是違法選舉。國民黨議員盧崑福稍早激動表示「抵死不從」，「若要硬衝進去強行開會，就踩著我的屍體進議事廳」。

在梅姬颱風因滑倒傷及後腦勺、脊椎的民進黨市議員唐碧娥，今天坐輪椅前往簽到。她表示，她都能坐輪椅來開會，洪玉鳳應該也可以。