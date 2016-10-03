基隆原生種山藥 當令補氣又養生

2016-10-03 11:36 中央社 新北市3日電



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新北市山藥正值盛產期，除在餐廳能吃到美食，民眾也可前往產地實際體驗。市府媒合餐廳業者與農友，推出「基隆原生種山藥」，屬於瑞芳、雙溪、貢寮一帶台灣野生特有種。

新北市盛產的山藥，吃起來纖維細緻、黏液豐富、口感佳、切開後斷面不容易變色。山藥有10餘種，包括基隆山藥、七堵山藥、陽明山藥、懷山藥、日本山藥、白皮白肉山藥、紅皮白肉山藥、紅薯山藥等。

新北山藥種植面積約46公頃，產期集中於9月至隔年2月。產值約新台幣1.6億元。淡水、瑞芳、雙溪是產地，吃山藥正當時。雙溪山藥是台灣原生種「基隆山藥」，低熱量、補氣又養生，有「台灣藍色小丸子」稱譽。

瑞芳地區山藥產銷班長葉俊郎表示，台灣野生特有種「基隆原生種山藥」，因產地乾淨無污染的環境，削掉皮後顯得潔白清香，其口感細膩、黏性高，加上切開後斷面部位不易褐化，適合熟食，如山藥排骨湯或山藥香菇雞湯，都推薦秋冬食用來暖暖身子。

山藥含有維他命B1及鈣、磷、鐵等礦物質，葉俊郎也推薦涼拌生食，吃出其新鮮的原始風味，如涼拌山藥絲，不僅簡單易做，吃起來更是清爽開胃。

新北市政府媒合農友及餐廳業者，以時鮮、當令且獨特的農漁產品山藥，萬里蟹、茭白筍、貢寮鮑及有機芽菜等，製作料理，讓到餐廳的民眾，都能享受到當季食材佳餚。

除幫助農友增加銷售，提高收益，也能讓市民享受從產地直送餐廳主廚，料理成的美味。

雙溪山藥屬於長型山藥，為了方便種植及採收，農民以「塑膠導管誘導栽培法」種植。

農業局表示，10月8日在雙溪產地舉辦展銷會活動，現場民眾可以免費試吃山藥點心，購買最新鮮的五星級新北山藥，還可親自到山藥田中體驗「拔」山藥的樂趣，並享用在地餐廳準備的山藥大餐。

10月15日及10月22日也將舉辦4場山藥田間體驗之旅，內容除到雙溪、貢寮體驗山藥田外，還可品嚐到在地新鮮的山藥餐饗宴，同時一覽雙溪、貢寮的桃源谷、茶花莊、虎豹潭特色景點。