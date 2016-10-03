南高屏澎4縣市 推動新陸客觀光策略

2016-10-03 11:32 中央社 屏東縣3日電



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南高屏澎區域治理平台會議今天上午在屏東縣政府舉行，會中就觀光議題，提出4縣市共同推動新陸客觀光策略與南向觀光。

會議前，高雄市長陳菊就媒體詢問藍營縣市到中國大陸爭取觀光客議題表示，把觀光客分藍綠並不公平，南高屏澎4縣市對於陸客是開放友善的，4個縣市目前正在強化觀光旅遊品質，朝向多元化，而且4縣市的觀光原本就豐富而有魅力。

會議中，達成共同推動新陸客觀光的策略，包括爭取中國2次客及目的型旅客、提高中國自由行配額、正常化台灣本地旅遊市場、斷絕零團費及低團價一條龍旅遊模式、與中國旅遊電商合作行銷台灣遊程、推動廉航與2線城市航線合作及建置智慧旅遊環境。

會中，也通過配合總統蔡英文「新南向政策」推動南向觀光，鎖定新加坡、馬來西亞等東南亞國家，及日本、港澳、韓國等來台人數高成長區加強國際行銷，4縣市整合遊程串連。

4縣市也將強化遊艇產業觀光，包括台南的安平遊艇港及將軍漁港、高市的亞灣遊艇港、興達港、旗津港及鳳鼻港等、屏東的東港大鵬灣、恆春後壁湖及小琉球等與澎湖馬公本島、吉具島、七美島、望安島和南方4島等，創造台灣遊艇的活動圈。

高屏澎的好玩卡將加強功能，納入台南市，加強整合遊程串連；4縣市共同支持澎湖縣舉辦全國武廟大會師。

會議中並通過，提升高雄小港機場的國際化服務能量，聯合要求觀光局以台灣北、中、南、東區域旅遊品牌，規劃全年國際行銷場次。