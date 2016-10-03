彰化縣公辦老人博弈 輸贏不超過10元

2016-10-03 10:52 聯合報 記者簡慧珍╱即時報導



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彰化縣長魏明谷多次在公開場合，倡言老人博弈除罪化，並提出配套措施。記者簡慧珍／攝影 分享 facebook 彰化縣長魏明谷倡議老人博弈除罪化，更率先「公辦博弈」，由縣府社會處將遴選合適的社區，舉辦長青博弈聯誼賽，限制每天輸贏不超過10元，每個月不超過300元，優勝者獲得獎品，但不是金錢，如果舉辦成效良好，將推廣到全縣各社區、社團。

彰化縣65歲以上人口占全縣總人口數，今年達到14%，邁入聯合國的高齡社會。人口老化，相對的失智人口增加，魏明谷認為刺激長者多動腦，可延緩失智發生，因此多次提到將向中央爭取老人博弈除罪化，日前監察院長張博雅也認可這種想法。

魏明谷說，長者失智但行動靈活，走失時有所聞，對家屬是很大負擔，若能透過益智遊戲，例如長者熟悉的麻將、撲克牌、四色牌等博弈刺激大腦思考，應可延緩失智，要是長者行動不便，坐著就能玩遊戲打發時間。

為避免老人博弈變質，長者玩牌時，應有社工、志工等人員「巡頭看尾」，除了預防娛樂變成賭錢輸贏，也要隨時輔導長者調適玩輸、玩贏的起伏心情；魏明谷說，在社區等公共場所博弈，限制每天輸贏不超過10元，每個月不超過300元，縣府指導的博弈聯誼賽，獎品都是適合長者使用的生活用具與食物。

社會處長黃淑娟表示，將調查長者喜歡的益智遊戲，遴選社區試辦，盡量人人有獎，皆大歡喜。