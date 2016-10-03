桃園有線電視滿意度欠佳 降價機會大

2016-10-03 10:20 聯合報 記者施鴻基╱即時報導



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桃園市議會今天針對有線電視費率問題熱烈討論，議員認為推廣機上盒之後，斷訊等問題不斷，收視品質不進反退，要求市府妥善處理，其中市議員范綱祥建議要注意法源依據，而且最好一次降到底，以免讓市民覺得不乾脆。