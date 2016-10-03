雲縣長下午會林佳龍 簽署跨域合作備忘錄

2016-10-03 09:37 聯合報 記者胡瑋芳╱即時報導



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雲林縣長李進勇今天早上8點半在縣府主持晨會後，下午將會台中市長林佳龍簽署跨域合作備忘錄，啟動跨縣市合作模式。記者胡瑋芳／攝影 分享 facebook 蔡英文總統今天召集首次執政決策會報，府院黨高層、地方、智庫都參加，更邀請執政縣市首長與會，雲林縣長李進勇早上8點半開完縣府晨會，未來參加小英會議，將針對雲林縣財政、老人、綠能、農業等問題與相關高層研究討論；下午將接待台中市長林佳龍，針對觀光旅遊、農產行銷、食品安全和產業經濟等議題，簽署跨域合作備忘錄，啟動跨縣市合作模式。

李進勇在重陽佳節前夕指出，根據內政部統計資料，截至105年8月底，雲林縣老年人口數已達11萬7279人，佔全縣人口16.8%，已邁入高齡化縣市，隨著高齡化的程度增加，建構全面性照顧服務網絡，因此，縣府投入經費輔助整修老人會館，提供長輩良好休閒空間，積極開辦長青學苑、長者社區照顧關懷據點、日間托老餐食服務，積極推動「長青食堂」等一系列政策，提高照顧老人生活與健康。 雲林縣長李進勇（左）重視老人福利及雲林為高齡化縣市，將北上參加小英會議針對雲林縣財政、老人、綠能、農業等問題與相關高層研究討論。 記者胡瑋芳／攝影 分享 facebook

在經濟安全保障方面，縣府營造友善社區照顧環境，讓雲林縣成為適合長輩居住的高齡幸福家園、樂活縣市，也需要中央支持，推動許多老人福利措施，譬如每年編列4億4仟多萬元補助中低老人生活津貼，以及補助65~69歲老人無力繳交健保補助、自105年起開始辦理老人與身障電子乘車票證以及持續改善各鄉鎮市老人會館環境，設置幸福專車供老人搭乘等服務，希望全縣老人都能充分利用。

另外雲林要發展為農業、綠能首都，相關業務的推動都需要中央政府與地方的配合，讓雲林成為適合宜居的城市。