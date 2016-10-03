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台中、日本大分共推旅遊 自行車道結盟

2016-10-03 08:52中央社 台中3日電

台中市觀旅局日前邀集自行車研發中心及車友組團前往日本大分縣，提案由台中「東豐自行車綠廊－后豐鐵馬道」與日本「耶馬溪自行車道」結盟，共推主題旅遊。

台中市觀旅局表示，此行先後拜會大分縣企畫振興部觀光地域局長岡本天津男與中津市長奧塚正典，觀旅局科長曹忠猷代表提案與大分縣合作，推動自行車交流，歡迎大分縣朋友搭直航班機，體驗台中的美景美食。

奧塚正典表示，將由自行車旅遊組織與觀光部門組隊來台中，參加10月8日市府所舉辦的台灣自行車節活動，體驗中台灣自行車旅遊環境，朝向雙方自行車道正式結盟努力，共同推動日本北九州與中台灣雙方遊客互訪。

觀旅局長陳盛山表示，台中市與日本大分縣交流密切，雙方都有優良的溫泉與自行車道，市府力促台中市溫泉觀光協會與大分由布院溫泉旅館協會簽訂「姊妹湯」。

陳盛山指出，東豐綠色走廊、后豐鐵馬道為台灣十大自行車經典路線之一，大分縣中津市的耶馬溪自行車道被譽為「日本最美的單車道」，兩條自行車道都是舊鐵路改建而成，可進行兩條自行車道結盟，擴大雙方遊客互訪的旅遊元素。

觀旅局表示，台中清泉崗機場直飛大分的定期包機已於上月15日正式啟航，日前市長林佳龍也與大分縣知事廣瀨勝貞共同簽署「友好交流備忘錄」，中台灣與大分北九州地區的交流與遊客互訪勢必將更加緊密。

接下來市府所舉辦「2016台中好湯-溫泉季活動」、「OK台灣自行車嘉年華」都邀請大分縣組團前來共襄盛舉，期盼藉由雙方自行車道結盟，進一步擴大彼此的觀光發展與效益。

溫泉旅館清泉崗機場

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