日月潭嘉年華 賞花火聽音樂騎單車

2016-10-03 08:31 中央社 南投縣3日電



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結合花火、音樂、自行車的嘉年華10月、11月在日月潭登場，有6天施放煙火，民眾先聆聽音樂，再欣賞絢麗煙火劃下休止符。

「日月潭國際花火音樂暨自行車嘉年華」系列活動10月14日到11月13日舉行，共12場主題活動，首先登場活動為10月14日的集團婚禮，直到11月13日的日月潭自行車嘉年華劃下句點，今年共有6場煙火施放，分別為10月22日、23日、29日、30日、11月5日、12日。

活動有10月14日「日月潭婚禮」、10月22日「台灣大哥大花火音樂會」、10月23日的「嗨！就是熱情」新竹交響管樂團演出、10月22日及23日的「紅茶文化季」、10月29日「明潭花火，復興弦音」弦樂團演出、10月30日的「日月潭環湖馬拉松」。

以及10月30日的「鼓動水沙連」由十鼓擊樂團演出、11月5日的「馨台灣，心曦望」音樂會、11月6日「暨大民歌祭」、11月12日「聽，溪流在唱歌」音樂會及「作曲大師李泰祥主題音樂會」、11月13日的「日月潭Come! Bikeday自行車嘉年華」。

日月潭國家風景區管理處表示，11月13日的日月潭自行車嘉年華分為來回日月潭及松柏嶺的挑戰組，路程約85公里、路程30公里的環潭挑戰路線、路程10公里的日月潭單車逍遙遊，除騎乘活動，另在向山遊客中心有舞蹈、單車特技、獨輪車小丑、摸彩。