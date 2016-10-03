中市雙港輕軌延伸屯區 交通局研究

2016-10-03 08:31 中央社 台中3日電



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台中市政府計畫將雙港輕軌路線延伸至大里霧峰等地區，預計再增加29公里，希望爭取台中市議會支持相關可行性研究案經費，預計明年可報交通部審查。

台中市今年初以新台幣1200萬元進行整體軌道路網規劃及雙港輕軌可行性研究，由於再增加29公里需要追加600萬元經費以納入原本的可行性研究案，如此可避免分兩次路段報中央程序，提高雙港輕軌可行性、效益性。

交通局表示，MR. B&B (Metro捷運、Rail鐵路、Bus公車、Bike自行車)是大台中交通發展的概念，軌道路網就是主要核心，為符合台中市目前沙鹿、烏日、豐原等三大副都心及台中都心的整合區域發展趨勢，在今年進行整體路網規劃檢討，了解市民心目中的路網方案，研擬整體路網方案。

並以雙港輕軌為主軸，規劃輕軌路線，同時配合清泉崗機場周邊門戶地區及台中港特定區等都市計畫檢討及水湳經貿園區等規劃，使副都心與都心結合，創造更多元的經濟效益。

根據交通局規劃，雙港輕軌以連接台中港、清水、沙鹿、台中國際機場、水湳經貿園區、洲際棒球場、小巨蛋、捷運綠線、台中火車站等重要地點為節點進行規劃。但為服務更多民眾，達到區域共同發展目標，將路線從台中火車站往南延伸進入大里霧峰，擴大原本雙港輕軌研究範圍，將軌道路網橫跨山、海、屯各區，希望透過軌道建設，來達到城市以「大眾運輸導向發展」(Transit-oriented Development, TOD)。

另外，大台中123首要政策，山手線的微笑下環線成追線，交通部已於今年8月開始啟動規劃，而目前捷運綠線也如火如荼地趕工中；此外，市府明年已編列1000萬元辦理大里太平霧峰輕軌可行性研究，路廊預計串聯捷運綠線及雙港輕軌大里霧峰段，未來結合捷運藍線、綠線延伸線、雙港輕軌，透過軌道路網相互串聯，提升大台中整體交通便捷性。