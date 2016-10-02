沒有查證！誤賣身障國宅 北市府賠453萬

2016-10-02 21:14 聯合報 記者魏莨伊╱即時報導



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鄧姓男子2011年欲轉售北市松山新村國宅身心障礙保留戶，依法身障者有優先承購權，而身障者黃男想買但猶豫不決，屋主便聲稱協議失敗，北市府都發局准鄧將房子轉列一般國宅售出。 圖／聯合報系資料照 分享 facebook 鄧姓男子2011年欲轉售北市松山新村國宅身心障礙保留戶，依法身障者有優先承購權，而身障者黃男想買但猶豫不決，屋主便聲稱協議失敗，北市府都發局准鄧將房子轉列一般國宅售出。黃男控北市府害他喪失優先購買權，法院認定北市府未經查證有疏失，判賠453萬元給黃男。

鄧姓屋主轉售松山新村國宅6樓的37坪房屋，轉售應優先賣給身障人士。黃男、鄭男符合購買資格，表明有意向買房，但屋主開價3千萬，黃男嫌貴猶豫，不料屋主逕自遞交協議不成立證明，請求把房屋轉列一般國宅獲准；房子最後以2160萬元賣給不是身障人士的買家。

黃男指控都發局沒確保他優先購買國宅的法定程序，核准房屋轉列一般國宅售出的處分違法，侵害他的優先購買權；他判斷房屋市價行情近2725萬元，認為損失565萬元，去年8月台北地院全額判准，都發局再上訴，二審仍判市府要賠償453萬元增值價差給黃男。

北市都發局曾表示，都發局誤信鄧姓屋主提供的協議不成立證明，才做出轉列一般國宅的處分，責任應是鄧而非都發局，且共2人（鄭男、黃男）申請購買，不一定是黃買到，拒絕國賠。但都發局說，二審還未收到相關判決書，他們要收到判決後才能研議要不要繼續上訴。