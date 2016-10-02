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金獎白蘭氏燕窩

「他們需要我」 南市府表揚居服員與家庭照顧者

2016-10-02 20:28聯合報 記者曹馥年╱即時報導

台南市昨天舉辦「績優長照單位及服務人員暨家庭照顧者表揚活動」，獲頒特別獎的林延禪...
台南市昨天舉辦「績優長照單位及服務人員暨家庭照顧者表揚活動」，獲頒特別獎的林延禪帶著孩子一起接受表揚。記者曹馥年／攝影
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受高齡化、少子化影響，長者照顧已是台灣社會亟需人力投入的一環。台南市社會局今天舉辦績優長照單位及人員與家庭照顧者表揚，感謝這群用極大耐心、愛心陪伴個案或親人的照顧者。

本次表揚活動包含績優照服員及居服督導員32名，家庭照顧者楷模12名，績優居家服務及日照服務單位29家。不少照服員都是因照顧自家長輩或經過長輩介紹，進而了解、踏入照服領域。

獲得最佳服務獎，從事照服員6年5個月的韓金英，因創業遇到瓶頸心情低落，曾到工地擔任小工賺錢養家，50公斤的混凝土一天要扛幾十包，2年來從75公斤瘦到49公斤。後來經擔任照服員的婆婆介紹，考取照服員丙級證照，迄今熱情不減，最大享受是聽老人家聊過去，「我需要這份工作，他們也需要我。被需要的感覺很好，工作過程也讓我享受他人的人生點滴」。

獲居服督導獎的劉孟雅，現在主責一位罹患小兒麻痺，行動不便的男性個案「阿謙」。阿謙的家在921地震中震壞，他罹患創傷壓力症候群，原本的憂鬱症、睡眠障礙也加劇，服用安眠藥10年仍未改善。今年8月，他向劉孟雅透露自殺念頭，劉孟雅多方了解有關自殺預防的技巧，一周3次訪視和阿謙聊天，希望他放寬心。2個月後，阿謙陰鬱的面容較為開朗，負面言語少了，也期待孟雅的訪視。

獲頒特別獎的的林延禪家住台南玉井，每天騎機車來回60、70公里，到南化偏遠山區服務個案。其中一名個案因車禍導致無法外出工作，家中重擔落在妻子身上，長期行動不便，讓個案心情低落，低迷情緒影響妻子心情。延禪利用通訊軟體LINE，讓案主與遠在外地的子女聊天、互動，也會找一些搞笑與勵志影片讓案主看，現在案主臉上恢復笑容，也將延禪當作自己家人看待。

劉孟雅耐心傾聽每一位個案，獲頒居服督導獎。記者曹馥年／攝影
劉孟雅耐心傾聽每一位個案，獲頒居服督導獎。記者曹馥年／攝影
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6年前創業滑鐵盧，促成韓金英踏上照服員之路，昨天獲頒最佳服務獎表揚。記者曹馥年／...
6年前創業滑鐵盧，促成韓金英踏上照服員之路，昨天獲頒最佳服務獎表揚。記者曹馥年／攝影
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