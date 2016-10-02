音樂讓我忘記痛！ 腦麻男童作曲投稿世大運

2016-10-02 20:02 聯合報 記者魏莨伊╱即時報導



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10歲腦麻男童林易從小輪椅代步，但音樂豐富他的內心，自學作曲，林父鼓勵林易投稿參加世大運主題曲徵選，成為260件作品中最年輕的參賽者。圖／林士慶提供 分享 facebook 10歲腦麻男童自學作曲，台中北屯國小5年級生林易從小輪椅代步，但音樂豐富他的內心，8歲下載音樂軟體後無師自通，創作30餘首歌，還自創英文歌「再努力一點（work harder）」為自己打氣；林父鼓勵林易投稿參加世大運主題曲徵選，成為260件作品中最年輕的參賽者。

父親林士慶說，林易因早產腦部受創得腦性麻痺，手腳都不靈活，從小以輪椅代步，三餐和上厠所皆需旁人幫忙，目前只能以單手縮臂才能勉强打字完成學校作業，為了給予生活更多色彩，引導林易聆聽國內外鄉村、流行歌曲，發現林易對音樂充滿熱情，有時麻痺的張力强到全身動彈不得，仍會靠唯一可動的右手指，随音樂打節拍。

林易5歲時，林父買了電子琴讓他手部復健，林易說，他8歲自己上網下載音樂軟體「FL Studio」，自學摸索各種功能，從一年級模仿別人的作品，3年級開始嘗試把自己腦海中的旋律，透過電腦按件、軟體效果做出來，「很開心、很有成就感」，會讓他忘記復健的痛，至今累積30餘首自創歌曲，和爸爸一起填詞。

「我們夫妻倆是音樂白癡，幫不上忙，這階段我認為他最重要是復健，並沒有因為他有天份，就找老師教他作曲、唱歌」，林士慶說，林易長大後會面帶愁容問他，「為什麼不能和其他人一樣擁有健康的身體？」

為增加孩子的自信心，林士慶鼓勵林易作曲參加徵選，「志在參加，讓他更認真作曲填詞和影片編輯，完成他人生這階段一些代表作。」有勇氣面對未來的人生。林易作品都會上傳到社群網站（goo.gl/jnWy61）。

級任老師歐博明表示，林易在班上也很能融入團體生活，雖然行動不便，但思路敏捷，懂得自我表現，這學期擔任副班長，也非常有責任感。

林易最大的心願就是，能在小學畢業典禮時，靠自己的力量走上台，親手從師長手上接下畢業證書。