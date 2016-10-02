宜蘭尾塹社區慶重陽 傳統童玩搓草繩競賽樂

2016-10-02 20:00 聯合報 記者吳佩旻╱即時報導



WhatsApp



宜蘭縣三星尾塹社區為全縣最高齡化地區，適逢九九重陽節，社區發展協會今天舉辦搓草繩大賽，回溯早期傳統童玩，用大自然植物來進行拔河及角力競賽，賽況驚險刺激，老人家們展露笑顏，彷彿回到孩提時光。

三星鄉尾塹社區老年人口約佔全村15%，高齡化程度佔全縣之冠，為縣內第一處成立老來寶家園的站點，社區發展協會長年推廣樂齡生活，定期舉辦活動及聯誼，鼓勵老人家保持斥子之心。

今年重陽節活動，社區加入童玩元素，舉辦「搓草繩」、「纓草因」及「剝土豆」等趣味競賽，讓老人家們透過重溫早期童玩，喚起舊記憶，不但防止智力退化，也訓練手指協調性。

早期農業社會，農民會將曬乾的稻草，一捆捆疊成草垺，齊聚坐在稻草堆旁，將稻草摺成長型小捲的「草因」，放在大灶旁牆邊堆放，以備燒火煮飯使用；早期塑膠製品難取得，居民也會將乾稻草搓成繩子，用來綁東西。

「需要長年經驗與技術！」耆老楊進崇將稻草分成4搓，雙手合掌快速搓揉，稻草馬上神奇變成麻花辮，利用技巧銜接，最後成為一條堅硬的繩索，小朋友看了都嘖嘖稱奇。