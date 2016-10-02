「大鼻影像展」高雄在地青年凝聚社區共識

2016-10-02 19:58 聯合報 記者劉星君╱即時報導



WhatsApp



一群熱愛高雄青年因參與社會運動認識，組成「高雄好過日」，在小港大林蒲、鳳鼻頭區舉辦影像展，透過講座、廟埕影像展與在地導覽等系列活動，向居民徵集老照片，透過在地人視角呈現工業區的變化，高雄人一同思考未來高雄需要怎麼樣的城市。

活動召集人洪正說，高雄好過日透過群眾募資，舉辦「大鼻影展」，大鼻是指高雄小港區大林蒲、鳳鼻頭簡稱，高雄的大鼻社區，在1960年代伊始，大鼻農地徵收成臨海工業區，並發展煉鋼、石化、造船等重工業，擁有三百多年歷史傳統農漁村，被工業包圍命運，撐起戰後台灣經濟發展。

現正展出的「大鼻影展」巡迴到大林蒲鳳林宮，借用廟埕1樓空間展出58件影像作品，大多數向在地人募集老照片，1幅1960年代從戰機上空拍的大林蒲空拍照，清楚看出填海造陸而成臨海工業區昔日樣貌。里長洪富賢指著老照片中「大林蒲還有白鷺鷥在飛景象，現在一切都回不去了」。

影像展策展人李雨蓁說，開放式廟埕展出居民騎機車、單車經過，看到照片駐足停留討論，也有民眾提供10多張黑白舊照、底片，希望他們將歷史紀錄。

從小在大林蒲長大吳婉菁提供大學假日返鄉拍下照片，她說，紅毛港當時正在遷村，拍下紅毛港老人牽單車沿街撿拾資源回收，「如同老翁撿拾自己年輕回憶」。