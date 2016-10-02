綠空慢慢走 分享青年歸巢看法

2016-10-02 20:23 中央社 台中2日電



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「綠空慢慢走」城中系列活動今天在好伴共同工作坊，由想想人文空間總監張睿銓主持講談，以輕鬆的氛圍帶領分享對於落地生根台中、青年歸巢的看法。

台中市新聞局主辦的搖滾台中音樂活動，8月27日開始到11月20日間，以論壇、展覽、音樂會等系列豐富活動，提供民眾多元感官及心靈享受。

其中，「綠空慢慢走」城中系列活動今天在好伴共同工作坊舉行，台中市新聞局長卓冠廷與會出席，與參與民眾一起在歌曲中度過一個悠閒的午後。

卓冠廷表示，中區是早年台中發源地的重要核心，別具意義，藉由好伴共同工作坊的經營，讓中區的老舊建築變成一個聚會、討論的平台，年輕人的努力讓中區更有活力。

他指出，老舊建築如何因應現在的時代潮流是大家可以共同關心的議題，市府也將協助，期盼更多活力能聚集到舊城區，帶動再生共榮。

好伴駐創共同創辦人邱嘉緣表示，希望讓好伴共同工作坊成為年輕人的夢想搖籃，也是吸引大家回到中區的入口。

與談者包括「929」樂團主唱吳志寧、好伴駐創共同創辦人邱嘉緣及好民文化行動協會理事林芳如，與現場10幾位青年分享關於青年歸鄉的想望與矛盾、空間的創造與分享，以及對台中城市的想像，及永續共同等理念。