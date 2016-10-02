葡萄農損嚴重 今年冬果和釀酒葡萄恐泡湯

2016-10-02 18:55 聯合報 記者林宛諭╱即時報導



WhatsApp



受梅姬颱風影響二林鎮、溪湖鎮等葡萄產區受災非常嚴重，多數農民冬季葡萄受損率九成以上，冬果恐難以供貨，今年二林恐怕也沒有釀酒葡萄，農民苦不堪言。

二林鎮農會今天舉辦紫晶盃葡萄酒評鑑，請來專家評鑑葡萄酒，評鑑結果各組第一名分別是秉森酒莊、鵬群頂酒莊、葡萄蒸餾酒炳林酒莊、路葡萄酒莊。

二林農會理事長蔡宗廷表示，二林葡萄酒近年打出名號，因採用在地鮮果釀製，風味絕佳，不過今年受梅姬颱風影響，釀酒用的金香葡萄和黑后災損率約八成，今年要釀酒的冬果要大缺貨了。

秉森酒莊負責人楊秉森說，今年與農民契作的釀酒葡萄受損嚴重，冬果可能都沒了，今年最多大概只能釀非賣品的年份酒。

埔心鄉神農獎葡萄農黃良僖說，今年是他從農以來災損最嚴重的一年，損失約九成，因為葡萄葉子幾乎都被梅姬颱風吹落，即使他們在颱風前就把葡萄藤綁得很緊，但葉子被吹光後「長出來的小葡萄無法吸收養份，也都沒用了」，他們今天忍痛把小葡萄都剪掉，重新整理園區。

溪湖農會總幹事陳嘉修說，溪湖葡萄產區約600公頃，其中400公頃的室外葡萄幾乎都被颱風吹壞，只有溫室葡萄還能倖免，但農委會說一季(一年)只能申請一次災損補助，許多農民今年都是年初受寒害已申請過補助，這次梅姬颱風災損更嚴重，葡萄甚至會影響到明年夏果產量，希望中央能再次補助災損。