課堂變實境遊戲 南女多元選修夯

2016-10-02 18:43 聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導



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台南女中多元選修課程將校園當成密室逃脫遊戲的場地。圖／南女提供 分享 facebook 如果上課就是實境遊戲，校園就是密室，學生一定喜歡上課，台南女中多元選修課程本學期將實境遊戲納入，不僅讓學生對校園多一分認識，學生上課也上得起勁。

學校表示，國文科教師桌遊社群，連續兩學期開設「文創桌遊」多元選修課程，透過桌遊機制的講授、討論與實地操作，帶領學生進行設計、研發，並做出一套屬於自己的桌遊，受到學生喜愛。

「實境解謎」則是今年新的嘗試，老師校園建築、景物、學生活動、校歌、校史等元素，結合國文、英文、數學、化學、生物、歷史、音樂、體育、健康與護理等跨學科領域的謎題設計，讓學生動腦也動手，在校園中尋覓謎底時，也對學校有了更深一層的了解。

其中有道題的兩項提示為「池中小天地，照徹大乾坤」與「沒有孳生源，就沒有病媒蚊」，謎底為「13」。命題概念來自於總務處將整修汰換的廁所洗手台變身為小小生態缸，透過水草、大肚魚的養殖，吸引母蚊子前來產卵，再由大肚魚吃掉孑孓，達到防治登革熱的功效。學生在解出謎底為生態缸，並數算數量的同時，也了解學校將原為廢棄物的洗手台再生利用，化腐朽為神奇的妙處。

10道關於南女的跨領域謎題，4人一組分組競賽，在限制的時間內最快完成且正確率最高的組別可獲「逃脫之神」的榮耀，而落敗的隊伍則需高舉「我有豬隊友」的牌子合照。