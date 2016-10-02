異國戀修成正果 電影院求婚美籍男友竟挑這部電影

2016-10-02 18:41 聯合報 記者鄭宏斌╱即時報導



WhatsApp



美籍男友何杰明（左）與女友求婚，希望能成家立業。記者鄭宏斌／攝影 分享 facebook 台南市全美戲院歷史悠久，是國內少見仍持續使用手繪電影看板的老電影院，34歲美籍俄亥俄州何杰明想與認識6年、交往2年的台灣女友求婚，於是與全美戲院討論，如何給女友一個驚喜，何杰明決定，要在電影散場時，向女友播放短片求婚，「想從朋友升級，照顧她一輩子。」但出乎意料的是，該戲院有愛情片「我就要你好好的」、「六弄咖啡館」，但何杰明卻選擇邀女友去看冒險喜劇片「魔鬼剋星」，打破全美戲院老闆眼鏡。

美籍男子何杰明就讀私立靜宜大學時，在台中認識女友郭雅華，認識6年，一直都是很好的朋友，2年前郭回到台南老家工作，何杰明追愛遷居，住在台南市東區，2人萌發愛意，熱烈交往，2年過去，雖動起結婚念頭，但始終僅止於討論，郭說，「也許是缺乏一個衝動的念頭。」

何杰明向全美戲院老闆提出想法，想在電影放映後，播放2人交往的點滴，並向郭雅華求婚，全美戲院還先與在場觀眾串通，一同留下來困住郭雅華，並一起給2人祝福。今早，何杰明還因為機車壞掉，女友原本想取消電影約會，讓何相當緊張，傍晚5點15分，電影結束後，郭雅華原本準備離席，突然播放與男友的交往片段，感動流淚，只念何杰明跪下與她求婚說，「我們能永遠在一起嗎？」讓她感動地當場與男友擁吻。