六龜蓮霧災損復健 陳菊：從速從簡

2016-10-02 18:20 中央社 高雄2日電



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梅姬颱風造成高雄六龜蓮霧嚴重農損，市長陳菊今天前往視察，面對即將上市的冬季蓮霧全泡湯，農民欲哭無淚紛向陳菊求助，陳菊請區公所加速勘查從速從簡協助農民復建。

陳菊由立委邱議瑩、管碧玲及農業局官員等人陪同至六龜受災蓮霧園視察，見整園蓮霧樹被強風吹得東倒西歪，讓即將上市的冬季蓮霧全泡湯，上百萬收益一夕化為烏有，大呼「去了了」，農民欲哭無淚紛向陳菊求助。

陳菊表示，農委會已公告高雄市為辦理梅姬颱風「農業天然災害現金救助及低利貸款」地區，呼籲受災農民於10月11日前儘速向所轄區公所提出申請，並特別指示農業局與區公所儘速協同相關單位加速農產救助工作，要以最快速度讓農友領到救助金。

她說，除現金救助外，農委會也啟動專案輔導措施，籲請農民把握時效申請，以降低損失儘快復耕。

農業局表示，9月連續風災造成果樹等農作嚴重損害，其中梅姬颱風高雄農作物被害面積達2800公頃，農損金額逾新台幣2億3500萬元。

農業局說，這次風災農損主要作物為香蕉、番石榴、蓮霧及棗子等果樹，亟需重新種植，因此啟動復耕種苗計畫，協助災害受損符合現金救助有案農民，依果樹作物類別每公頃最高補助種苗費5萬元，受災田區以補助一次性、原地新植種苗為限。