誰說農曆7月才能放水燈 水頭顛覆傳統要「洄家」

2016-10-02 17:56 聯合報 記者陳妍霖╱即時報導



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誰說只有農曆7月才能放水燈，這個社區要顛覆傳統想像！

南投縣埔里鎮水頭社區為傳統農村，地方有感於年輕一輩都到外縣市工作，不僅少回家，與社區的關係逐漸淡薄，只留下孤獨年邁的長輩，決定用「回家」當主題，今日下午推出「洄家文化祭」，鼓勵年輕人返鄉參加活動，社區居民在水燈上寫下祝福話，並到河邊放水燈，象徵祈福平安，也鼓勵年輕人要常常抽空回家探望父母。