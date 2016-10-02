颱風重擊恆春半島 佳樂水風景區「病」最久

2016-10-02 17:55 聯合報 記者潘欣中╱即時報導



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接連2個颱風襲台，屏東縣滿州鄉佳樂水風景區的老舊賣場建築像被轟炸過，鄉公所決定在年底前拆除。記者潘欣中／攝影 分享 facebook 在莫蘭蒂和梅姬2個颱風接連肆虐下，屏東恆春半島各遊樂景點慘遭蹂躪，除了鵝鑾鼻、貓鼻頭和社頂自然公園恢復開放外，雙流及墾丁兩處國家森林遊樂區仍忙於災後重建，趕在雙十國慶前開放；滿州鄉佳樂水風景區堪稱「病」最久，要再休養1個月…滿目瘡痍的賣場，鄉公所將順勢拆除。

獅子鄉的雙流國家森林遊樂區，原在上月底恢復開放前區，不料梅姬颱風又來搗亂，溪流旁的木棧步道損毀更嚴重，園區先著手環境整理；墾丁國家森林遊樂區在傾倒樹木外，遊客中心的冷氣等受損器材待休，因墾丁年度賞鷹季將於雙十節前展開，屏東林區管理處希望趕在雙十前開放。

以奇岩怪石和海蝕地形聞名的佳樂水風景區，在莫蘭蒂強颱襲台時，數以噸計的巨石被狂風巨浪推上岸，候車亭和辦公室彷如被轟炸過，用巨石堆成的地景入口意象也被打散，巨石散落一地，有人建議不必整修，乾脆當成佳樂水「大自然奇景」之一；鄉長余增春說，梅姬颱風要來，暫停修護工程，梅姬「補上一刀」後，佳樂水更慘，預計休園1個月。