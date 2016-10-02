台東立委：風災現金救助和重建補助不同

2016-10-02 18:23 中央社 台東2日電



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台東網路傳出台東尼伯特風災的農業設施補助，遠比梅姬颱風少近3倍，引起農民關切。立委劉櫂豪詢問過行政院後表示，風災現金救助和重建補助是2回事。

台東縣議長饒慶鈴今天在臉書上po文，標題「農委會不該這樣照顧台東人」，引起許多台東人對農委會不滿，且到處分享。

饒慶鈴以圖文並茂指出，尼伯特颱風農委會對台東農民的水平棚架網室的補助每公頃僅有新台幣11萬元；但是，這次西部梅姬颱風的補助是30萬元。

饒慶鈴說，台東農民飽受尼伯特17級強風摧殘，比起主要受災為西部地區平均陣風10至12級的梅姬颱風而言，中央政府在農業補助上明顯的大小眼，「這樣的待遇讓我們台東鄉親情何以堪」。

饒慶鈴說，尼伯特風災後，台東農民絕大多數都已申請了風災補助，9月梅姬颱風農業補助標準雖全省適用，但7月已申請的，無法在9月再次申請，台東農民是看得到卻根本無法適用9月的補助標準。

立委劉櫂豪表示，今天早上他親自打電話向行政院詢問，行政院表示，「那是烏龍爆料」。

劉櫂豪表示，所謂的「11萬元」是風災的現金救助；「30萬元」則是後續的重建補助，這是全國都一致的，有人刻意在網路上將「現金救助」和「災後重建」混為一談，簡直是「牛頭對馬尾」，實在不應該。

劉櫂豪表示，過去農業設施災損重建補助是1/3，他在立法院要求提高至1/2，原本是要在明年公告實施，因尼伯特颱風提前實施，也就是台東尼伯特風災後，農民除有「現金救助」外，日後的重建也可以申請「重建補助」，全國一體適用。

縣議員洪宗楷也表示，網路上有解釋不完的「謠言」，惟恐天下不亂的不理性行為，光要解釋這些就要浪費多少時間和人力，「就不能政治單純點嗎？」。