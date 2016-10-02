黨中央斡旋 郭信良不請假了

2016-10-02 17:46 聯合報 記者曹馥年╱即時報導



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原以利益迴避，請黨中央准假，不主持明日臨時會的郭信良，經黨中央斡旋收回成命。記者曹馥年／攝影 分享 facebook 台南市議會原定上周召開臨時會補選議長，卻因人數不足流會，還爆發議員肢體衝突，國民黨議員洪玉鳳眼窩骨折住院。民進黨代理議長郭信良，因同黨立委段宜康在臉書評論，「正的選不出來，應該對副的最有利」，今下午召開記者會向黨中央請假，利益迴避不主持臨時會。經黨中央緊急斡旋1小時，郭信良考量全局，收回成命，明天照常主持議事。

台南市議會民進黨團總召林宜瑾表示，郭信良是黨團職務最高者，黨內希望大家把事情說開，該澄清的澄清，把整件事情處理完。以民進黨團立場，本來就希望自己人主持會議。若郭信良請假卸下主持棒，面對議長補選，風險與變數只會更大。民進黨秘書長洪耀福、中常委陳明文與她剛才親自與郭信良溝通，總統蔡英文也打電話給郭加油打氣，郭信良已釋懷，答應收回成命，使命必達，主持明日議事。

台南市議會若明天達28席過半，即可成會進行議長補選。民進黨團占26席，角逐議長補選的民進黨籍議員賴美惠，正積極運作爭取2席無黨籍「友軍」出席簽到，以期順利成會。預計民進黨團與2席「友軍」明天上午10點完成簽到，11點多開議。屆時國民黨會如何杯葛，黨團會想辦法因應。