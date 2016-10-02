洪秀柱探台南受傷議員：立法院也沒有這種打法

2016-10-02 17:45 聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導



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國民黨主席洪秀柱下午到成大醫院，探視在議會衝突中受傷的黨籍議員洪玉鳳。圖／盧崑福提供 分享 facebook 台南市議會為了議長選舉發生肢體衝突，多名國民黨議員掛彩，黨主席洪秀柱下午到成大探視受傷開刀的議員洪玉鳳，譴責暴力，表示民進黨議員逞凶，但主席蔡英文及市長賴清德都沒有出來道歉或譴責，很不以為然。

她並表示，民進黨議員郭清華暴力傷害洪玉鳳，造成骨折開刀，立法院過去雖然衝突也不少，但沒有看過有同事對同事這樣打法，支持洪玉鳳控告郭清華，也會協助調查，給洪玉鳳一個公道。

議會9月30日發生衝突，洪玉鳳眼眶骨折並有輕微腦震盪，洪玉鳳今天躺在病床上委曲表示，「民進黨還發動網軍，說我受傷是假的」，目前已完成手術，從醫學影像來看，左眼框明顯斷裂下沈，醫師已開刀將眼框扶正。

洪秀柱也表示，說受傷是假的「會遭天譴」，國民黨議員因為認為召開臨時會不僅浪費公帑，明明定期會5天後就要召開，卻要多花錢開臨時會，而且台南歷經風災，臨時會不是討論民生議題，而是選議長，完全沒有站在民眾的立場考量，國民黨議員杯葛是對的作法。