國軍連續投入11天 紅葉村恢復舊觀

2016-10-02 17:43 聯合報 記者程嘉文╱即時報導



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以紅葉少棒隊知名的台東縣延平鄉紅葉村，在日前莫蘭蒂颱風襲台時被土石流嚴重掩蓋，所幸村民都提前由地方政府與國軍協助撤出，並未造成人員傷亡。

而在陸軍台東作戰分區連續11個工作天，今天工作告一段落，總計派遣兵力1100人次，清運土石2120噸。看見家園重建完成了第一步，民眾也不斷感謝國軍官兵的協助。