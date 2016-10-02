挺農最實際 國道服務區銷售風災作物

2016-10-02 17:34 中央社 台中2日電



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颱風造成農損，台中市農業局啟動「台中農好禮」國道銷售據點，農民採收後可直接送往國道服務區銷售，今天搶先在泰安服務區，幫助農民銷售大甲芋頭。

泰安服務區南仁湖集團配合台中市農業局讓大甲芋農將搶收的芋頭運到服務區直接賣給消費者，南仁湖更收購5000斤的芋頭做為服務區餐飲的食材，笑稱「用肚子解決災損的農產，是最實際的挺農方式。」

時值芋頭採收期，台中市農業局協調中壢、湖口、泰安、西螺、古坑、東山、關廟服務區伴手禮門市及農糧署道農市集，幫忙農民銷售芋頭，活動將持續銷售直到產季結束。