國道6號埔里隧道防救災演練 道路封閉3小時

2016-10-02 17:26 聯合報 記者陳妍霖╱即時報導



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10月4日上午10點至下午1點，高公局中工處為辦理「105年度國道6號隧道防救災（埔里隧道）演練」，國道6號東、西向從愛蘭交流道到北山交流道全線封閉。

封閉期間替代路線建議：台中→埔里方向（東行）：可由北山交流道駛出，銜接省道台14線後通往埔里。埔里→台中方向（西行）：可由愛蘭交流道駛出，銜接省道台14線行駛，再由北山交流道西行往台中。

封閉時段請用路人配合改道行駛，欲掌握相關資訊，駕駛人可撥打168（路況報導專線）、1968（路況查詢專線）或上高速公路局全球資訊網 www.freeway.gov.tw，了解最新路況。