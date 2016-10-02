新北青年外交大使 百名學子獲授證

2016-10-02 17:08 中央社 新北市2日電



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新北市教育局今天舉辦「新北市青年外交大使(Youth Ambassador)授證儀式」，全市共有109名高中學子經甄選及達成總服務時數超過20小時的目標後接獲授證。

教育局長龔雅雯頒發證書後表示，「青年外交大使」以學伴制度方式，搭配國外來台華裔青少年志工，共同進行備課與志工服務，將國際教育深耕偏鄉，激發偏鄉與弱勢學生持續學習英語的興趣，快樂地融入全英文浸潤式的夏令營活動。

她表示，青年外交大使展現出優質服務力、領導力、探索力及國際力，尤其在2016年國際少年運動會擔任國際暨在地文化體驗活動英語解說員，更深獲各國選手的好評與喜愛，為新北市進行成功的外交服務工作，也開拓自我的國際視野。

北大高中學生黃靖芸表示，全程使用英文與外國學生溝通，是服務過程中最具挑戰性的一環。起初確實有些畏懼，但只要勇敢開口，他們都會給予熱情的回應並成了好朋友，也留下難以忘懷的美好回憶。

三重高中學生陳蓉表示，台美英語夏令營活動令她印象深刻，從美國猶他州鹽湖城18位高中生的青年志工身上，學習到他們服務熱忱及重視團隊合作的精神。

教育局表示，新北市自104年起成立青年外交大使至今已進入第2年，參與校數從3校擴增至17校，為擴增學子與世界接軌機會，教育局持續與NGO單位合作，透過海外青年志工來台進行到校服務與教學活動，提供高中生及偏鄉學子開拓國際視野的機會。