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金獎白蘭氏燕窩

台東之美鐵人三項賽 張嘉家113、51.5均2金

2016-10-02 16:45聯合報 記者羅紹平╱即時報導

2016台東之美鐵人三項國際賽暨三項接力賽今天在台東圓滿閉幕，我國鐵人三項女子常勝軍張嘉家參加113公里半程超鐵及51.5公里標準賽，在兩項賽事皆封后。

台東之美鐵人三項國際賽暨三項接力賽昨天登場，一連兩天在台東森林公園、東海岸公路及台東市馬亨亨大道等景點，進行半程超鐵113公里、奧運標準賽程、半程及三項接力等五種賽事；今天上午進行最後一場標準51.5公里賽事，台東地區風和日麗，張嘉家以2小時22分26秒封后，另，張嘉家昨天也在113公里半程超鐵，拿下女子總合冠軍。

我國鐵人三項女子常勝軍張嘉家參加台東之美鐵人三項國際賽暨三項接力賽，在113公里...
我國鐵人三項女子常勝軍張嘉家參加台東之美鐵人三項國際賽暨三項接力賽，在113公里半程超鐵及51.5公里標準賽，同時奪冠封后。圖／台東縣政府提供
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