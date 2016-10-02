台東之美鐵人三項賽 張嘉家113、51.5均2金

2016-10-02 16:45 聯合報 記者羅紹平╱即時報導



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2016台東之美鐵人三項國際賽暨三項接力賽今天在台東圓滿閉幕，我國鐵人三項女子常勝軍張嘉家參加113公里半程超鐵及51.5公里標準賽，在兩項賽事皆封后。