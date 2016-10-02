竹南再生家具競標熱烈 賣出27萬元

2016-10-02 16:36 聯合報 記者張裕珍╱即時報導



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苗栗縣竹南鎮年度盛事「再生家具拍賣」活動今天登場，共有30款81件家具接受競標，不少民眾看準再生家具木材、質感俱佳，紛紛喊價搶標，最後總拍賣價達27萬9500元，其中一組檜木五斗櫃從1萬2000元底價，一路衝到3萬元標出，成為場中「身價」最高的再生家具。

竹南鎮長康世明說，清潔隊成員巧手利用回收家具打造再生家具，進行競標拍賣今年已是第四年，今天特別將場地拉回竹南垃圾衛生掩埋場進行，希望更多人透過活動走入掩埋場，也能親自看看清潔隊實際工作環境，處處可見資源回收再利用巧思。

再生家具拍賣是活動重頭戲，今年有30款81件家具接受競標，每一件都是清潔隊員獨一無二的創作，利用不要的牌匾、漂流木或是桌板再造成一件全新的圓桌或是板凳，不少「行家」鎖定質感好的原木家具，到現場喊價搶標。

清潔隊長楊清良說，今年場邊除了環保闖關，還安排摸彩活動，參與人潮絡繹不絕，30款81件家具陸續拍出，截至中午活動結束，總拍賣價達到27萬9500元，最高價是一件檜木五斗櫃，最後以3萬元賣出。