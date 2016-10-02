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金獎白蘭氏燕窩

桃園客家音樂巡演 校園紮根客家語言文化

2016-10-02 16:22聯合報 記者曾增勳╱即時報導

桃園市客家音樂校園巡演，首場東東樂團金曲獎歌手湯運煥（左二）開唱搖滾「天公落水」...
桃園市客家音樂校園巡演，首場東東樂團金曲獎歌手湯運煥（左二）開唱搖滾「天公落水」、「細妹按靚」等樂曲，帶動校園歡樂，十分熱鬧。記者曾增勳／攝影
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桃園市客家事務局今年首度透過徵件選出七個國內外知名客家音樂團體、個人走入校園，展開桃園客家音樂校園巡演，首場在大園區大興高中啟動，由東東樂團金曲獎歌手湯運煥開唱搖滾「天公落水」、「細妹按靚」等樂曲，帶動校園歡樂，十分熱鬧，局長蔣絜安今天下午說，這項新政策，希望透過優秀客家團體或個人進入校園巡演，讓校園師生接觸客家音樂、戲劇帶入校園，讓客家語言、文化在校園紮根，每個團體負責三場巡演，全市13區將巡演22場次客家音樂饗宴。
桃園市客家客家音樂校園巡演啟動，客家事務局長蔣絜安（見圖）指這項新政策，由七客家...
桃園市客家客家音樂校園巡演啟動，客家事務局長蔣絜安（見圖）指這項新政策，由七客家優秀團體個人進入校園巡演22場次，為客家語言化校園紮根。記者曾增勳／攝影
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