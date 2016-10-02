台化彰化廠若停工 彰化市長這樣說...

2016-10-02 16:01 聯合報 記者林敬家╱即時報導



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台化彰化廠3座汽電共生鍋爐操作許可證上個月30日凌晨零時起失效，目前只剩M17汽電共生鍋爐展延至10月8日運作，員工工作恐怕不保，彰化市長邱建富擔心後續效應，認為縣府僅透過地方自治權限要求台化補件，最後不發給操作許可執照，台化若依法訴願、行政訴訟，「將宛如台北大巨蛋翻版。」