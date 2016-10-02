超萌客家代言人 桃園阿弟阿妹首度亮相

2016-10-02 15:49 聯合報 記者呂筱蟬╱即時報導



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桃園市除有「ㄚ桃」、「園哥」兩大可愛吉祥物外，客家事務局以傳統客家元素，設計專屬的「阿弟」和「阿妹」人偶，今天在客家文化館首度亮相登台，四人在舞台上與小朋友活潑唱跳，熱鬧慶祝加入桃園吉祥物家族。