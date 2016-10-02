曹啟鴻勘災 建議農民使用耐強風設施

2016-10-02 15:51 中央社 嘉義縣2日電



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颱風梅姬造成嘉義縣農損最為嚴重，農委會主委曹啟鴻今天南下嘉義勘災時表示，除了補助農民設施經費外，也建議未來可以使用結構可耐強風的設施資材。

曹啟鴻下午前往嘉義縣地區勘災，在嘉義縣長張花冠、立委陳明文及溪口鄉長劉純婷等人陪同下，先前往水稻、落花生災損相當嚴重的溪口鄉察看。

曹啟鴻一行人到溪口鄉柴林腳地區，因當地地勢低窪，且是附近大排的下游，暴雨一時宣洩不及，就會造成當地淹水，花生農陳溪和說，接連2天大雨，種植花生的農田附近，汪洋一片。

眼見所及，原本應綠油油的稻田，現在水稻末稍都呈現枯黃，稻農說，未來不太可能收成；種植1個多月的落花生，則全軍覆沒，全部枯萎，陳溪和說，心血都付之一炬。

曹啟鴻說，農民的災損，政府都有相關補助辦法，可以協助農民趕快復耕；另外，這次勘災也會注意較無受損的設施結構，未來可作為其他農民的建議。

曹啟鴻指出，面對風災強風吹襲，是台灣農民必須面對的宿命，農業設施結構的強度，可降低災損程度，對農民是一種保障，因此，未來會建議農民使用耐強風設施，這次風災設施，政府補助一半，另一半低利貸款。

劉純婷指出，溪口鄉柴林腳低窪地區，又是附近大排的下游，逢豪雨就有淹水之虞，希望政府能興建抽水站，解決根本問題。