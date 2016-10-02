魔法阿嬤秀手藝 畫家阿公開畫展 養護中心多歡樂

2016-10-02 15:27 聯合報 記者簡慧珍╱即時報導



WhatsApp



衛福部彰化老人養護中心今在大樓辦動態表演和靜態展覽，國際獅子會等社團贊助在中心大樓辦桌87桌，養護中心長者分區享用美食，接著觀賞玄門法師文教基金會太鼓隊兒少鼓手熱情擊鼓，視障青年組成的「呷熊霸」樂團演唱台語老歌，養護中心志工隊跳國標舞，養護中心卡拉OK社團的長者不讓外來社團專美於前，登台競歌，大樓熱鬧非凡。

養護中心開辦多種才藝課程，鼓勵長者學才藝度過漫漫長日。今天四名年齡加起來330歲的「魔法阿嬤」展出她們縫紉手工藝品，其中高齡96歲王蔭，雙眼沒近視和老花，穿針縫製布包、衣服，令人歎服，她曾做上百個襪子娃娃，被養護中心選為伴手禮，「襪子娃娃阿嬤」之名不脛而走。