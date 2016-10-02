遭黨內同志酸言 台南副議長盼請假

2016-10-02 15:12 中央社 台南2日電



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台南市議會為了補選議長爆發肢體衝突，民進黨立委段宜康在臉書上發文指稱，「正的選不出來，應該對副的最有利。」代理議長郭信良今天表示，很心痛，希望黨中央准他請假。

代理議長職務的副議長郭信良下午在議會召開記者會，一開始就說，某派系重要人士的這句話「正的選不出來，應該副的最有利」。

郭信良說，昨天想了一夜，只有心痛；為了這次議長補選，他不敢與議員同事聊天聚會。甚至為了趕快讓民進黨多一票，創下史上最快紀錄；收到公文後扣掉連續假日，前後只有1天，就讓遞補前議長李全教議員職務的王峻潭宣誓就職。

郭信良指出，在議會還沒有開臨時會之前，他已經要求把補選選票印製好，也要求議會同仁不斷演練。因為台南市議會的議長補選投票，是立法院修法後第一次實行記名投票，全國都在看，一定要力求謹慎。

他說，議會在9月30日發生衝突事件，甚至有議員送醫；相信任何一個主席，都不會沒有人性繼續開會，因為有可能發生下一波更嚴重衝突，何況當時出席人數真的沒有過半。

郭信良指出，針對鎖門與衝突事件，他的回應都儘量避開一些強硬字眼；卻惹來國民黨罵他袒護暴力，民進黨有心人士又質疑他配合國民黨演出。不知道怎麼做大家才會滿意。

他說，這個時候怎麼做都不對。「感謝段委員讓我知道了你們的想法。」希望藉這句話向黨中央請假，也拜託黨中央可以准予他向台南市議會請假；因為只有他請假，利益迴避，讓議會照程序去推舉主席，民進黨有心人士的擔憂才會解除，停止一切質疑與操弄。

台南市議會指出，依地方立法機關組織準則17條規定，正、副議長不能執行職務時，由議長、主席指定；不能指定時才由議員15日內互推1人代理，屆期未互推產生者，由資深議員一人代理，年資相同者由年長者代理。