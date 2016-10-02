坐小火車來集集鎮 用觀光宣導保育石虎

2016-10-02 14:49 聯合報 記者黑中亮╱即時報導



WhatsApp



台灣僅存的石虎剩不到500隻，集集鎮公所自許為石虎的娘家，鎮長陳紀衡希望推廣「石虎」作為集集觀光吉祥物，讓民眾來集集旅遊，也能尋找各種俏皮可愛的石虎，進而認識生態保育的重要。

「坐火車來集集．尋找石虎」活動上午起跑，結合旅遊和保育的概念，並串連在地文化藝術產業，打造材質造型各異的常態性石虎裝置藝術，在小鎮各景點設置完成，包括騎自行車石虎、背包客石虎、親水石虎、萌萌石虎等造型，吸引遊客來集集「尋找石虎」，集章換禮。

鎮長陳紀衡表示，配合特有生物保育中心多年推廣保育石虎的工作，首度將觀光結合保育，希望能吸引遊客來集集尋找石虎，結合在地藝術家以玻璃纖維、陶瓷、保麗龍等材質，讓石虎有多元不同的造型，更分別設置於集集火車站、軍史公園、明新書院、大樟樹園區、綠色隧道（龍泉公園）、樟腦出張所6個景點，共設置7座，環鎮自行車道（武昌宮）則另提供一個集章據點。