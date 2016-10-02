農產公司人事 柯P：我像日俄戰爭的中國

2016-10-02 14:18 中央社 台北2日電



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台北市長柯文哲。 聯合報系資料照 分享 facebook

媒體報導，台北農產公司董座及總經理人事，涉及藍營張榮味與綠營勢力之爭。台北市長柯文哲今天表示，他覺得自己像日俄戰爭的中國，「兩邊都打我啊，奇怪」。

媒體報導，民進黨與柯文哲要聯手從藍營手中拿回台北農產運銷公司經營權，代表雲林前縣長張榮味勢力的總經理韓國瑜將轉任有給職市政顧問，由農委會指派民進黨秘書處主任蔣玉麟出任總經理；但日前傳出，由柯文哲推派的董事長許長仁提前打包下台，作為韓去職的交換條件，由前司法院長林洋港姪女林秋慧出任新任董事長，弭平張的反撲，張也願意和柯「交朋友」。

柯文哲上午出席「2016健康物聯網黑克松閉幕式頒獎典禮」，會後受訪時表示，既然農產公司最近新的董事會要成立，新的人事給董事會投票選舉，他沒有預設立場。

但當媒體詢問為何決定是林洋港姪女出任董事長時，柯文哲又說「這就是三方妥協」，董事會重組後，董事長就選大家可接受的，總經理他希望還是專業導向，等董事長選出來再去處理，不要讓農產公司像選舉組織，這樣不太好。

媒體詢問，介入農產公司人事，是否認為農會體系能夠影響中南部選舉，跟未來競選總統有關？柯文哲笑了一下說「你想太早了」，若是講會影響台北市長選舉還比較像，「講到總統去，你差不多啦」。

媒體追問，從來沒想過選總統嗎？柯文哲未回應此問題，僅表示，農產公司的人事選舉「我好像日俄戰爭的中國，兩邊都打我啊，奇怪」，他夾在藍綠中間很痛苦，「他們決定我也沒意見」。