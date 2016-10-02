月稱光明寺溫馨園遊會 認識食安保護地球

2016-10-02 13:00 聯合報 記者張弘昌╱即時報導



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財團法人台灣省苗栗縣月稱光明寺今天上午在苗栗縣苑裡國小舉辦「溫馨傳月情」園遊會，以「泡茶博感情」、親子DIY及闖關遊戲，讓更多鄉親認識月稱光明寺褔智團體，長年推動的佛教、讀經文教及慈心有機農業發展基金會的3大志業。