嫁給我吧！ 特搜隊員凌空求婚 樹梢雲裡藏不住的浪漫

2016-10-02 12:56 聯合報 記者魯永明╱即時報導



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「如果愛妳要許諾一個期限，那就像我們腳下大樹一樣年紀吧！」一個風雨漸歇上午，嘉義市政府消防局第二大隊東區特搜分隊隊員陳建中與同為為消防員的女友尤郁筑，在南投中興新村一棵10樓高巨大樟樹上互許終生，消防局為推廣攀樹活動，今天特別播出這段浪漫影片，也為他們獻上祝福。

陳建中去年支援擔任消防署訓練中心教官，認識台中市政府消防局第四大隊服務女友尤郁筑，1年相處讓他們決定步入禮堂。女主角身為創意宣導專業教官，出了「創意求婚」考題；陳員苦思許久，經過3個月討論籌備，決定結合救援繩索專業，9月20日選擇在南投中興新村一棵10樓高的巨大樟樹上架設雙繩系統，透過空中求婚，要讓彼此擁有難忘的回憶。

求婚當天上午，下著小雨，讓男主角有些緊張，但樹攀教官確認場地安全後，決定依照計畫進行；女主角抵達現場後，所有暗樁人員假裝認真按照SOP執行訓練過程，不動聲色將女主角騙上離地約20公尺高空樹。

此時陳員運用繩索上登技巧來到女友身旁，在祝福夥伴見證下，拿著筆電播放著事先剪輯兩人相處的甜蜜影片，又驚又喜的女主角在播放過程中感動地數度落淚。

最後陳員拿出「一千克拉大鑽戒」道具求婚，一句「妳不答應，我就不放妳下來，郁筑，嫁給我吧！ 」他女友不禁被逗笑，最後接下鑽戒點頭說「Yes！」